Sosta selvaggia sul Corso Garibaldi: bus bloccato e lunghe code

Non c'è limite all'inciviltà: proprio nel giorno della presentazione del nuovo sistema contro la sosta selvaggia, un'auto ha sostato in doppia fila, sul Corso Garibaldi, poco distante dalla stazione, ostacolando la circolazione.

In particolare, come ci raccontano alcuni lettori, un bus è rimasto bloccato, essendo impossibilitato a percorrere il tratto a causa della vettura lasciata in doppia fila: sul posto, anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L'automobilista incivile, poi, è stato multato. Tensione tra i presenti per le code e i disagi.

Foto di Guglielmo Gambardella



