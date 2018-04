Vandali nuovamente in azione, a Cava de' Tirreni, in via Canali: come ci segnalano alcuni lettori, ignoti hanno frantumato i vetri di 3 auto, nella notte tra mercoledì e giovedì.

Le indagini

I vandali sono stati poi messi in fuga. Si indaga, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.