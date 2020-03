Vandali in azione tra Torrione e zona Irno: auto danneggiate

Un altro raid contro le auto parcheggiate, a Salerno, questa volta in via Testa, nei pressi del Grand Hotel Salerno, in via Irno e via Luigi Guercio.

La denuncia

Diversi, i lettori che ci hanno segnalato vetri rotti, specchietti e carrozzeria danneggiati ed altre brutte sorprese. Indagano, dunque, le forze dell’ordine per risalire agli autori dell'atto vandalico.