Lavori in via Robertelli: danneggiata la condotta idrica, i disagi

Disagi a Torrione, oggi: a causa di lavori per l’installazione della fibra ottica in città, una condotta idrica è stata danneggiata, con l’interruzione idrica in Via Robertelli.

I disagi

Alcuni residenti della zona ci segnalano di essere rimasti senz’acqua per ore: Salerno Sistemi ha inviato una sua squadra sul posto per fronteggiare il guasto e ripristinare la situazione.