Danni maltempo a Giovi, i residenti: "Detriti non ancora rimossi"

Dopo la furia del maltempo, non si è ancora provveduto a ripristinare la viabilità e la sicurezza in alcune zone del territorio. E' il caso di Giovi Bottiglieri, dove, come ci segnalano alcuni lettori, lungo la strada che da Sala Abbagnano conduce a Giovi, non sono stati ancora rimossi i rami e il materiale franato in strada, con tutti i disagi del caso.

Accorato, dunque, l'appello al Comune, affinchè provveda a ripristinare la viabilità nella zona.