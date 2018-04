Degrado e insetti molesti in via Ligea: l'appello dei residenti

In via Ligea che rappresenta l'ingresso alla città, regnano degrado e abbandono. A denunciarlo, una nostra lettrice: "Abbiamo problemi di topi scarafaggi e zanzare. Queste ultime ci accompagnano anche nelle stagioni fredde perché il ristagno delle acque piovane nel canale è un ottimo nido per loro". Accorato, dunque, l'appello al Comune affinchè si attivi per ripulire la zona.



Gallery