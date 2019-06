Alberi non potati, marciapiede rotto e insetti: degrado in via Micoloni

Degrado e abbandono in via Alfredo Micoloni, nel quartiere Pastena, a Salerno, dove il verde pubblico versa in condizioni pietose. La denuncia di un lettore: “Alberi non potati a mia memoria da oltre sette anni, marciapiede pericoloso (tra l'altro con i rami degli alberi ad altezza uomo) ed erbacce incolte anch'esse ad altezza uomo”. Insetti e animali vari stanno invadendo le abitazioni. L’auspicio è che gli addetti alla manutenzione intervengano il prima possibile.

