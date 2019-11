Rifiuti, siringhe e preservativi nei bagni della villa comunale a Salerno

Versano in una condizione di degrado e abbandono i bagni della villa comunale di Salerno. Come mostrano le foto di Gerardo Scafuro, rifiuti di vario genere, siringhe, bottigliette di medicine e anche profilattici usati giacciono abbandonati da giorni all’interno della struttura che offre i servizi pubblici. Un’immagine davvero indecorosa per una città che, anche con il maltempo, grazie allo sbarco delle navi da crociera, vede sbarcare migliaia di turisti. L’auspicio è che vi una maggiore attenzione da parte degli addetti alla pulizia dei bagni.

