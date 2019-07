Bivacco e degrado ai giardini de La Carnale: la segnalazione

Rifiuti e degrado nei giardini di Torrione, nei pressi di Forte La Carnale. Come ci segnala un lettore, lasciati in strada senza ritegno, plastica, indumenti e non solo, il tutto alla luce del giorno.

Bivacco e stato di abbandono, dunque, in quello che potrebbe essere un punto di ritrovo prezioso per le famiglie e i residenti del quartiere. Appello del quartiere, per il ripristino del decoro e di condizioni igienico-sanitarie migliori.

Gallery