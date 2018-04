Degrado e rifiuti nel centro storico: la segnalazione

Alcuni nostri lettori continuano a segnalarci situazioni di degrado in città. Questa volta è il turno del centro storico di Salerno dove, troppo spesso, girato l'angolo è facile trovare microdiscariche ed altre situazioni di degrado. Nei pressi di Sant'Andrea de Lavina, a pochi passi dalla movida di Largo Campo, vengono continuamente abbandonati rifiuti tanto che, anche una vasca da bagno, utilizzata probabilmente da operai per il lavori di ristrutturazione di un immobile, è stata trasformata in una microdiscarica da avventori e cittadini incivili che la hanno riempita di immondizia. A pochi passi da lì, poi, sorgono murales e disegni di cattivo gusto. I cittadini chiedono punizioni esemplari per chi sporca, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza già installati in diversi vicoli del centro storico.

