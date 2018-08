Colonne e aiuole a rischio crollo in via Porta San Nicola: l'allarme di una residente

C’è paura tra i residenti del centro storico di Salerno per le condizioni precarie in cui versano le colonne e le aiuole di via Porta San Nicola. Si tratta, in particolare, delle scalinate che conducono dal Conservatorio a via Tasso.

Il degrado

Le aiuole con le colonne reggono il marciapiede di via De Renzi. Già lo scorso anno una nostra lettrice chiese l’intervento alla polizia municipale. Dopo la segnalazione i vigili urbani hanno posizionato solo delle transenne di sicurezza, tutt’oggi presenti. A scorso di quest’anno la nostra lettrice ha mandato una seconda segnalazione ai caschi bianchi. Ma, questa volta, non c’è stato alcun intervento. “L’ultima cosa che ho fatto – racconta a Salernotoday - è stato chiamare i Vigili del Fuoco il 18 maggio 2018 che dopo un’ora sono venuti a rimuovere tutto il materiale che stava per cadere, quindi calcinacci e intonaco. Ovviamente hanno costatato la gravità del fatto facendo la loro relazione e in serata vennero pure dei responsabili del Comune di Salerno a valutare il da farsi. Ma, ad oggi, la situazione è rimasta la stessa”.

