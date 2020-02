Degrado e incuria presso la spiaggia di Via Allende: la segnalazione

Degrado e incuria presso la spiaggia di Via Allende, nei pressi dell'ex Colonia San Giuseppe. Chiusa da recinzione e abbandonata da molti anni, l'area non risulta fruibile per la cittadinanza.

"Ma le autorità demaniali, dove sono? Non si potrebbe creare una discesa a mare per i cittadini?", chiede una lettrice che, dunque, auspica un intervento per consentire a tutti di godere della bellissima spiaggia salernitana.