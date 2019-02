Il tunnel di via Vinciprova usato come bagno: la denuncia

Degrado e cattivo odore nel tunnel di via Vinciprova, nei pressi del Grand Hotel Salerno. Il tunnel viene spesso usato come rifugio notturno da persone senza fissa dimora. Di notte, diventa terra di nessuno e al risveglio i passanti - come denunciano alcuni lettori - trovano anche escrementi umani. "Non c'è controllo - denunciano i cittadini -, basterebbe la videosorveglianza".