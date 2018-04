Piazza Caduti di Brescia, la provocazione: "Fontana della fortuna"

"Non c'è acqua, non funziona da tempo. Ci chiediamo a cosa serva la fontana di Pastena. Forse è diventata la fontana della fortuna". Residenti e lettori chiedono all'amministrazione comunale quale sia il destino della costruzione circolare collocata anni fa in Piazza Caduti di Brescia. Posizionata anni fa come elemento di arredo urbano, la fontana è diventata poi col tempo un oggetto fuori contesto, non più utilizzata, anzi è presa molto spesso di mira dagli incivili che la "decorano" con dediche alle fidanzate oppure la considerano pattumiera a cielo aperto.