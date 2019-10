Sporcizia ed erba incolta al quartiere Europa: l'appello di una lettrice

Degrado, sporcizia ed erba incolta nel quartiere Europa, precisamente in via Pietro de Ciccio, adiacente alla chiesa Gesù Redentore. A denunciare le condizioni in cui versa la strada, una lettrice: "Siamo all'abbandono, non si vede un netturbino da mesi".

L'appello

L'appello, dunque, è rivolto alle istituzioni e agli enti competenti, affinchè provvedano a far ripulire la zona e, possibilmente, a sanzionare gli incivili.