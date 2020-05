Degrado e inciviltà in via Calenda: l'appello dei residenti

Degrado e inciviltà in via Calenda. Come ci segnalano alcuni lettori, tra i rifiuti irresponsabilmente abbandonati in strada, ora ci sono anche i guanti monouso tanto sfruttati in questa emergenza sanitaria.

Una situazione indescrivibile che necessità di una urgente ripulitura, oltre che di maggiori controlli nel quartiere da parte delle forze dell'ordine, al fine di tutelare le condizioni igienico-sanitarie del quartiere.



