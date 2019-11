Inciviltà e degrado a Salerno, irrespirabile l'aria in via Vernieri: le segnalazioni

L'inciviltà la fa da padrona nella nostra città. Irrespirabile, per iniziare, l'aria lungo le scale vicino alla metropolitana di via Vernieri. Un forte odore di escrementi umani, infatti, caratterizza la zona che rappresenta, così, anche un pessimo biglietto da visita per i turisti che approdano in città per ammirare le Luci d'Artista.

La segnalazione

Degrado anche in altri quartieri salernitani, come via Guglielmo Talamo, nella zona industriale, come ci segnala, con tanto di foto, un altro lettore. Accorato, l'appello ad incrementare i controlli nella zona, per la tutela del decoro e dell'igiene pubblica.