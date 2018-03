Incuria e degrado in città: la mappa della vergogna fornita dai nostri lettori

Degrado e incuria, in diverse, forse troppe, zone di Salerno. Innumerevoli, le segnalazioni giunte alla nostra redazione in questi giorni, per denunciare la mancata raccolta della spazzatura, e, in altri casi, i rifiuti abbandonati lungo le strade da parte di vandali e incivili. A far rizzare i capelli ai salernitani, anche la scarsa manutenzione del verde pubblico, come a Fuorni, in via Camaggio, dove l'erba incolta arreca il proliferare di insetti nel quartiere, già trascurato dagli enti preposti.

La mappa della vergogna

Emblematiche, le foto inviate dai lettori: incuria, in particolare, in via Vietri, via Farina, sul viadotto Gatto e nel sottopasso della Lungoirno dove, addirittura, giace un materasso. Accorato, dunque, l'appello dei salernitani, affinchè gli addetti provvedano a ripulire le zone e le forze dell'ordine incrementino i controlli, per scoraggiare l'inciviltà che ha preso piede in città. In allegato, gli scatti della vergogna.

