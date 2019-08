Incuria, sporcizia e insetti in zona Vestuti: la segnalazione

Sporcizia e incuria delle strade limitrofe a Piazza Casalbore: in via Dalmazia, via Carucci, via Conforti, molti giorni non passerebbero operatori ecologici, come segnala una nostra lettrice.

Continua, inoltre, l'invasione di blatte nel quartiere: accorato l'appello al Comune affinchè solleciti nuove sanificazioni e garantisca il servizio di pulizia nelle strade.

