Degrado e incuria in città, da Pastena a Calata San Vito: l'appello

Accorciandosi le maniche, i salernitani e i volontari promotori della Vampa di Sant'Antuono, hanno ripulito il porticciolo di Pastena, nei giorni scorsi, raccogliendo cumuli e cumuli di detriti e spazzatura, per liberare l'area e consentire lo svolgimento dell'iniziativa (foto di Guglielmo Gambardella).



Il comitato Giù le mani dal Porticciolo, nato nel 2012 in opposizione al progetto del Porto di Pastena con l’intento di proteggere e valorizzare il Porticciolo di Pastena comunica di aver provveduto autonomamente, A PROPRIE SPESE, ad una prima pulizia dell'arenile con l'ausilio di un mezzo meccanico.

Le istituzioni cittadine ed i nostri concittadini hanno il diritto di vivere il mare e la spiaggia e non é accettabile che questo diritto venga calpestato da un'amministrazione cittadina sorda alle continue richieste di pulizia ed incapace di garantire la pulizia e la manutenzione delle spiagge cittadine.

Nella "città delle luci" ci sono tante ombre: Salerno é tra le 10 città più costose per la tassa rifiuti Salerno (467€), nonostante ci siano gravi inefficienze nell'erogazione del servizio di pulizia. Negli ultimi tempi tanti volenterosi giovani ed associazioni cittadine si sono dati appuntamento in strada, in piazza, in spiaggia per cercare di sopperire a questa grave mancanza nel servizio di raccolta.

In quale paese civile gli interventi di pulizia ed i relativi oneri sono demandati a privati cittadini che già pagano tasse altissime per la raccolta e lo smaltimento?