Erba alta e rifiuti nei pressi della Lungoirno: la segnalazione

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato la situazione di degrado in cui versa la zona della Lungoirno tra la Cittadella Giudiziaria e via Vinciprova. Tra rifiuti ed erba alta la situazione è davvero complicata. Se sul marciapiede si possono trovare rifiuti abbandonati da alcuni cittadini incivili, nell'area di parcheggio alle spalle di via Gelsi Rossi, oltre ad altre microdiscariche, si trovano delle erbacce spontanee che possono ospitare al loro interno altri rifiuti e possono attirare insetti e roditori. Si chiede, quindi, una manutenzione straordinaria del verde in quella zona e la rimozione delle microdiscariche.

