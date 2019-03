Microdiscariche e degrado tra Matierno ed il Carmine: le segnalazioni

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato la situazione di estremo degrado che si vive a Matierno, uno dei quartieri più popolosi di Salerno. Sotto al nuovo parcheggio, infatti, sono sorte diverse microdiscariche che attirano animali ed insetti. La stessa zona, poi, è un ritrovo di tossicodipendenti che approfittano del buio per assumere stupefacenti. Anche in zone più esposte, però, ci sono elementi di degrado. Nei giardinetti nei pressi del palazzetto dello sport, infatti, le giostrine sono rotte o inutilizzabili.

La situazione in zona Carmine

Spostandosi di qualche chilometro, anche i cittadini di via Aversano non se la passano benissimo. Una nostra lettrice, infatti, ci ha segnalato che da diversi giorni non viene raccolta la spazzatura tanto che se ne è accumulata anche davanti ai garage causando disagi agli automobilisti ed ai pedoni. Si chiede, quindi, la bonifica immediata di Matierno e la raccolta dei rifiuti in tutte le zone della città.

