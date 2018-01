Mercato di Torrione pattumiera a cielo aperto: la segnalazione

Residui di cibo, cassette in polistirolo, rifiuti ammassati: è inquietante lo scenario che denunciano i residenti e che documentano le foto pubblicate. La pattumiera a cielo aperto si trova a Torrione e si riempie ogni giorno, dopo il mercato. Non si tratta di "naturale" conseguenza della vendita ma di incuria mista a superficialità. Sull'asfalto ci sono scarti di cibo che diventano nutrimento per animali randagi, buste di plastica e abiti dismessi. Un mercato nel mercato che indigna i residenti e che richiede l'immediato intervento dei vigili urbani per punire i trasgressori.

