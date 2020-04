Lampioni spenti: buio e pericoli in via Risorgimento, la denuncia

Nei giorni del coronavirus e dell'isolamento forzato nelle proprie abitazioni, in ottemperanza al decreto ministeriale, i cittadini residenti in via Risorgimento, a Salerno, segnalano ulteriori disagi. Le difficoltà erano state già segnalate a Salerno Today un anno fa. Il problema è di nuovo emerso: parcheggio buio.

I dettagli

I lampioni sono spenti, c'è una sensazione diffusa di disagio e di insicurezza. Le persone che devono andare al lavoro e che rincasano in orario serale e notturno rischiano di imbattersi in sgradite sorprese, al ritorno. In generale, nelle ore lughe e difficili dell'isolamento per evitare rischi di contagio da coronavirus, l'immagine spettrale del quartiere buio (oltre che deserto) alimenta oppressione e disagio.