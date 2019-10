Degrado nel parco Santina Campana: urge la bonifica, denuncia dei cittadini

Immondizia, luci fulminate, erbacce, sterpaglie che abbondano, acqua dello stagno putrida, recinzioni lesionate, insetti e ratti: questo è lo scenario nel quale si imbatte chi decide di fare una passeggiata nel parco Santina Campana. E' un'oasi, anzi ex oasi, uno dei pochi polmoni verdi di Mercato San Severino che necessitano di un intervento da parte dell'amministrazione comunale.

La denuncia

I residenti sono infuriati e un lettore ci scrive: "Non metto in dubbio che l'essere umano sia incivile e irrispettoso, ma si provvederà a bonificare questa bellissima area?". Il luogo è molto frequentato dai bambini e quindi la manutenzione, che fa rima con sicurezza, è diventata una priorità non più differibile.