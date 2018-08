In via Nicola Acocella, a 100 metri in linea d'aria dalla centralissima Piazza San Francesco, presenta una situazione di progressivo degrado e abbandono come pure nelle strade limitrofe... E' vero...colpa dei cafoni....ma a chi spetta la rimozione dei rifiuti mostrati in foto? La manutenzione e la gestione delle strade comunali?? Il quartiere versa ormai da tempo in condizioni di totale abbandono. Si sollecita un intervento immediato.