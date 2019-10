Torrione, l'ex Ostello è nel degrado: discarica a cielo aperto

Il degrado regna sovrano a Torrione, sulla spiaggia attigua all'ex Ostello e nella struttura ormai abbandonata. Spazzatura ammassata, pneumatici, una cyclette in disuso, bottiglie di vodka utilizzate probabilmente durante i bivacchi, vetri rotti: tutto è stato riversato sulla spiaggia e l'obiettivo fotografico fa luce sulla discarica a cielo aperto.

Le reazioni

I cittadini sono inviperiti. Impossibile passeggiare in spiaggia, in queste giornate di caldo solo ottobrino. I danni all'ambiente circostante sono evidenti, una struttura fatiscente e abbandonata è un pericolo per tutti. I residenti chiedono al Comune di Salerno di intervenire attraverso una bonifica immediata.

Foto di Guglielmo Gambardella