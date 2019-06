Buste della spazzatura nel fiume a Torrione ma nessuno le rimuove

Sarà pigrizia, verifica ad oltranza, conflitto di competenze o necessità di stabilire la competenza. Per uno di questi motivi - non ancora chiaro ai cittadini - nessuno rimuove le buste della spazzatura che incivili buttano nel fiume a via Santamaria, quartiere Torrione.

La denuncia

I cittadini sono infuriati. Hanno segnalato degrado e disagi alla nostra redazione e aggiungono materiale fotografico al proprio sfogo. Chiedono l'intervento urgente delle istituzioni, affinchè venga restituito decoro al quartiere. Sacchetti di spazzatura non solo nel fiume ma anche a bordo strada. Le auto parcheggiate, come si evince dalla fotografia che pubblichiamo, sono in sosta tra cumuli di cartoni e stracci.