Lungomare e piazza Salerno Capitale: discariche a cielo aperto

Il lungomare cittadino e soprattutto la piazza Salerno Capitale, nei pressi di un noto albergo, sono diventati discariche a cielo aperto. Protestano i residenti, il degrado regna sovrano.

I dettagli

Immagini inquietanti, scene di desolazione. Gli incivili depositano bottiglie e lattine nella vasca. Ci sono anche cuscini e vestiti nelle aiuole. Cittadini indignati: al tempo dell'emergenza sanitaria, causata dal coronavirus, la spazzatura in strada, generata da chi non ha rispetto per le persone e per la propria città, è un ulteriore "schiaffo" agli sforzi della comunità salernitana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di Guglielmo Gambardella

Sostieni SalernoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di SalernoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery