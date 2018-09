Rifiuti sul lungomare: lettera e foto alla Polizia Municipale

Disagi e degrado in pieno centro cittadino, in via Lungomare Trieste, a pochi passi dalla spiaggia di Santa Teresa. La segnalazione arriva da un gruppo di cittadini salernitani che hanno anche inviato una lettera ai Vigili Urbani.

La lettera

I cittadini si sono rivolti al Comandante della Polizia Municipale, Elvira Cantarella. Alla missiva è stata anche allegatauna fotografia. Ecco il testo: "Denunciamo la scena che ieri sera si presentava a chi passeggiava a Lungomare, nei pressi del tavolato di Santa Teresa, alle ore 20. Auspichiamo che la pattuglia di Vigili Urbani che incrociava in auto sui viali del Lungomare, notata più volte anche da noi che transitavamo in zona,abbia accertato chi fosse il responsabile di questa offesa alla città e lo abbia pesantemente sanzionato".