Degrado e siringhe a Matierno: la segnalazione

Degrado, siringhe e atti vandalici, a Matierno, precisamente in via G. Morbillo. "Viviamo in una vera e propria pattumiera a cielo aperto", denuncia una lettrice che punta l'attenzione anche sugli scarti di alcuni lavori in zona.

L'appello

Accorato, l'appello affinchè il quartiere venga ripulito e si incrementino i controlli per scongiurare l'azione degli incivili.