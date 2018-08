Paestum, rifiuti e degrado sulle rotte dei turisti: la segnalazione

Da un lato Paestum e la sua storia secolare, con i templi, il museo, la civiltà, il mare, i prodotti tipici da gustare. Dall'altro lato, distante molto spesso pochi metri - lo spazio di una carreggiata - Paestum e l'abbandono, il degrado, i rifiuti, le discariche a cielo aperto. In località Linora ma anche in località Licinella, sulla strada che porta al mare, i residenti denunciano ed i turisti fotografano decine di sacchetti dell'immondizia abbandonati, nell'indifferenza generale. Un quadro desolante al quale va posto immediato rimedio, attraverso l'intervento del personale preposto ma anche dei vigili urbani, affinché procedano con multe esemplari per i trasgressori.

Il reportage sui social

Le foto sono inequivocabili: documentano abbandono, incuria, inciviltà degli habitué del sacchetto a chilometro zero, abbandonato dovunque capiti e in qualsiasi orario. Alcuni villeggianti inglesi hanno pubblicato tutto su facebook.

Gallery