Parco del Galiziano, degrado e disagi: la denuncia dei residenti

Aiuole trasformate in contenitori dell'immondizia, rifiuti, erba alta, radici degli alberi che hanno invaso la careggiata e che rendono sconnessi i marciapiedi circostanti. Il Parco del Galiziano a Torrione, uno dei polmoni verdi della città di Salerno (o almeno così dovrebbe essere) è ridotto ad una discarica a cielo aperto.

La denuncia

I cittadini ci segnalano vegetazione che cresce spontanea e rigogliosa, senza manutenzione. "E' una vergogna. Non è possibile che oggi per buttare una bottiglia di vetro sono passata sui rifiuti, vetro ed escrementi - scrive una lettrice di Salerno Today - Recintare e posizionare cartelli sono operazioni semplici: occorre solo buona volontà. Mi vergogno di abitare in una città abbandonata". Ci sono anche transenne che impongono gimkane e che segnalano una perdurante situazione di pericolo per le mamme con i passeggini e per gli anziani. I cittadini chiedono al Comune di Salerno di intervenire per restituire decoro alla zona.