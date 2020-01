Degrado e sporcizia a Pellezzano: la denuncia di una lettrice

Degrado e incuria nel parcheggio di via Federico Wenner di Pellezzano. "Una vera e propria discarica a cielo aperto - denuncia una nostra lettrice - Ogni giorno aumentano le buste e materiale di ogni genere. Per non parlare dei preservativi. Rifiuti ovunque. Abito qui dal 1999 ed è sempre stato così", ha concluso l'utente, auspicando un intervento da parte degli enti competenti per ripristinare l'igiene e il decoro.



