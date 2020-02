Mercatello e via Bastioni: degrado e proteste dei cittadini

Degrado e proteste dei cittadini a Mercatello e via Bastioni. Il denominatore comune è la richiesta di aiuto alle istituzioni e di intervento immediato per restituire decoro ai quartieri.

La denuncia

In zona orientale, i residenti denunciano e documentano la presenza di discariche a cielo aperto e siringhe. In pieno centro cittadino, erba alta e tombini otturati. "Portiamo i nostroi figli a giocare ma da qualche tempo non possiamo più, a causa dell'enorme quantità di rifiuti di ogni genere, siringhe comprese".