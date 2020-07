Degrado a Salerno, micro discarica in via Seripando: la denuncia

Materassi, cumuli di rifiuti lasciati in strada, abiti dismessi, scarpe. Il rifiuto a chilometro zero si trova in pieno centro cittadino. I residenti di via Seripando segnalano (e fotografano) la micro discarica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

Il cattivo odore si sprigiona in strada, alimentato anche dal caldo della stagione estiva. I cittadini chiedono l'intervento immediato dell'amministrazione comunale, che ha già annunciato attraverso il sindaco Napoli lotta serrata agli incivili, per restituire decoro al quartiere.