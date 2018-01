Rifiuti e degrado in via Calenda: la segnalazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato la situazione di degrado in cui versa via Salvatore Calenda. A pochi passi da via Carmine, infatti, l'igiene urbana lascia veramente a desiderare. Tra rifiuti ed escrementi canini abbandonati da cittadini maleducati spuntano anche cestini dell'immondizia stracolmi. Si chiedono, quindi, maggiori attenzioni da parte delle autorità preposte in modo che si ritorni ad una situazione di dignità per una delle strade più popolose di Salerno.

