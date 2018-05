Degrado e rifiuti: la denuncia del comitato San Francesco

"Sono tanti i cittadini che ci segnalano la latitanza degli spazzini in via Pio XI ed in via Lorenzo Cavaliero": a lanciare la denuncia è la presidente del Comitato San Francesco Laura Vitale che incalza: "Per non parlare del parcheggio in via Urbano II che è un cumulo di immondizia. Nell'ultima riunione con il sindaco e caramanno avevamo avuto rassicurazioni sul fatto che avrebbero provveduto ma pare che dopo mesi ancora siamo nella sporcizia" ha concluso.