Micro discarica a Torrione: protestano i residenti

Rifiuti a cielo aperto, in via Pietro del Pezzo. Siamo a Torrione, in una strada molto trafficata e in quartiere popoloso. I cittadini denunciano la presenza di rifiuti ammassati in strada.

I dettagli

I sacchetti sono stati incolonnati ai bordi del marciapiede. "Nella migliore delle ipotesi - accusano i residenti che hanno inviato alla nostra redazione alcune foto-segnalazioni, vengono ritirati in ritardo. C'è differenza di trattamento: in pieno centro, le strade sono libere già nelle prime ore della mattinata". I cittadini chiedono all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza per restituire decoro alla strada.

