Degrado in via Urbano II: la segnalazione

Nulla è cambiato in via Urbano II. Dopo diverse segnalazioni i rifiuti ed il degrado continuano a farla da padrone ed i cittadini sono esasperati. "La situazione è da terzo mondo - ha tuonato un nostro lettore - siamo stufi sia dei cafoni che dell'inefficenza degli addetti alla pulizia" ha concluso. Si chiedono, quindi, maggiori attenzioni per una zona che rappresenta una delle porte d'accesso alla città di Salerno.

