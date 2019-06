Inciviltà e degrado, da nord a sud di Salerno: pioggia di segnalazioni

Degrado e sporcizia, a Salerno. Innumerevoli, le segnalazioni giunte in redazione per denunciare atti incivili e mancanza di igiene e decoro lungo le strade cittadine.

La denuncia

In particolare, una lettrice, ci ha inviato rifiuti sparsi in via Campione, dove è necessario cimentarsi in un vero e proprio slalom per evitare di calpestare gli escrementi degli animali disseminati per strada. Un altro lettore, inoltre, ci segnala cartacce abbandonate ed incuria nel parcheggio di via Carella, a Torrione.

Unanime, l'appello dei salernitani:

"Gli operatori ecologici devono mostrare maggiore attenzione e costanza nel loro lavoro: non meritiamo strade simili a pattumiere"

