Rifiuti non raccolti, lo spazzino latita: proteste in via De Caro

Abiti, avanzi di cibo, sacchetti per l'indifferenziato: la micro discarica si trova nel tratto di strada compreso tra via De Caro e piazzetta San Gaetano. Esasperati dalla situazione di degrado, alcuni cittadini hanno scritto alla redazione di Salerno Today per segnalare rifiuti abbandonati in strada da giorni e non raccolti dall'operatore ecologico.