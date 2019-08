Rifiuti a Salerno: via Demetrio Moscato è una discarica a cielo aperto

Stracci, carta, cartone, immondizia a chilometro zero. I cittadini sono infuriati, segnalano il degrado a Salerno Today e allegano le foto della vergogna in via Demetrio Moscato, dove non mancano anche erba alta e tombini otturati.

Lo sfogo

"Via Demetrio Moscato, civico 11 ormai da diversi giorni - precisano i lettori nella propria segnalazione - Non passa lo spazzino e con questo caldo, fra carte sporche, buste e altri rifiuti, la situazione è degenerata. Degrado anche in via Urbano II e via Ignazio Rufolo".

