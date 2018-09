Via Felline, spazzatura in strada e contenitori rotti: la denuncia

Spazzatura in strada e contenitori rotti in via Felline. Lo denunciano i residenti che segnalano alla redazione di Salerno Today il degrado e il disagio nel quartiere. Allegano fotografie a corredo della propria protesta. I contenitori dell'organico sono danneggiati e urge l'intervento del Comune di Salerno che, attraverso personale preposto, dovrà restituire decoro alla strada.

