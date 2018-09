Marciapiede rotto e rifiuti in via La Carnale: la denuncia di un lettore

Marciapiedi rotti, tombini intasati, mozziconi di sigarette, rifiuti: è questa l’immagine che, ormai da diversi giorni, i pedoni si trovano davanti mentre passeggiano in via La Carnale, nel cuore del quartiere di Torrione. La strada si trova al di sotto dello storico Forte ed ospita anche gli uffici del settore Politiche Sociali del Comune. L’auspicio è che gli addetti alla pulizia intervengano il prima possibile per rendere più decorosa l’area.

Gallery