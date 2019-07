Degrado e incuria a Torrione: la segnalazione di un residente

Degrado e incuria in via Agostino Magliani a Salerno. Nella strada del popoloso quartiere di Torrione, infatti, da giorno ormai è stato abbandonato un materasso insieme ad altro materiale (pezzi di legno, erbacce, ecc…). L’auspicio dei residenti è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per ripristinare il decoro nella zona che, soprattutto di giorno, è molto frequentata dagli abitanti.