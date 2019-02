Degrado e rifiuti in via Marchiafava: le foto della vergogna

Degrado e rifiuti in via Marchiafava, a Salerno: come ci segnalano alcuni lettori e come dimostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella, infatti, la zona è in balia dell'incuria.

Incivili e vandali hanno ridotto la strada cittadina in una discarica a cielo aperto: accorato l'appello dei residenti della zona agli enti competenti, affinchè via Marchiafava venga ripulita e si incrementino i controlli contro chi abbandona in modo caotico i rifiuti.