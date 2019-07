Via Pio XI nel degrado: la rabbia e la denuncia dei residenti

"Via Pio XI e le traverse limitrofe sono in condizioni pietose. Non passano gli spazzini". La denuncia arriva da alcuni residenti esasperati per il degrado e le difficoltà che vivono quotidianamente nel proprio quartiere.

Il degrado

"Siamo alle porte della città", protestano i cittadini. Erba alta e rifiuti abbandonati da incivili rientrano nelle scene di ordinario degrado. I residenti chiedono al Comune di Salerno di intervenire con urgenza per restituire decoro alla zona.