Degrado e rifiuti in via Porto: la denuncia di una lettrice

Degrado nella centralissima via Porto a Salerno. Da tempo i residenti chiedono all’amministrazione comunale di intervenire, in particolare riguardo alla raccolta dei rifiuti. Come dimostrano le foto inviate da una nostra lettrice, rifiuti di vario genere (cartacce, bottiglie, buste con plastica e organico ecc..) si trovano ormai da tempo non solo lungo il marciapiede ma anche nelle aiuole. Una situazione davvero incresciosa se si pensa che la zona è spesso frequentata da turisti e che proprio in loca vi sono anche bed and breakfast ed esercizi commerciali. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per restituire decoro e dignità.

