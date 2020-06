Micro discarica a Torrione, in zona mercato: la protesta dei residenti

Rifiuti in strada, avanzi di cibo, guanti monouso "dimenticati" dagli incivili sul marciapiede. Via Vietri e via Robertelli, a Torrione, non brillano per pulizia, anzi i residenti segnalano sporcizia in abbondanza, soprattutto in zona mercato rionale.

I dettagli

La denuncia dei residenti è arricchita dall'invio di alcune fotografie alla nostra redazione. Il marciapiede è interdetto al transito pedonale per alcuni metri, complici lavori in corso. Abbondano carte e guanti. "Situazione insostenibile da diverse settimane", spiegano i cittadini.

